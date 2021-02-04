بالفيديو هل يعود الحظر الشامل مع تجدد كورونا؟

بعد انحسار كان واضحا في اعداد الاصابات بفيروس كورونا، يعود الحديث مجددا عن احتمالية اعادة فرض حظر التجوال واجراءات اخرى إثر تزايد الاصابات نتيجة عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية.مؤشر ينذر بالخطر .. تزايد إصابات كورونا مجدداً، لتضيع بذلك فرصة القضاء على الوباء خلال المدة السابقة نتيجة ضعف المواطنين بالاجراءات الوقائية رغم تكرار التحذير من قبل الجهات المختصة بخطورة عدم ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وخطورة التجمعات.وزارة الصحة قالت ان احتمالية اللجوء لاعادة فرض الحظر الشامل أمر وارد في حال استمرار تزايد الاصابات مؤكدة انها ستراقب عن كثب تطورات الموقف الوبائي وستتخذ اجراءات اكثر تشددا لانقاذ حياة المواطنين.وفي ظل المخاوف من تفشي موجة جديدة لكورونا، تلزم الحكومة المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وهي اجراءات نادراً ما تطبق بشكل كامل في اماكن التجمعات والمرافق العامة ليتسبب ذلك بتزايد الاصابات المسجلة بالفايروس بطبيعة الحال.