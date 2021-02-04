بالفيديو 40% من سكان العراق يعانون من البطالة

تتصاعد نسبة البطالة في العراق بشكل خطير حتى وصلت الى اربعين بالمئة، وسط دعوات لتفعيل القطاع الخاص وتشريع قانون الضمان الاجتماعي للاسهام بحل هذه المشكلةنسبة البطالة في العراق بتصاعد مستمر فبعد ان كانت 22% عام الفين وتسعة عشر وصلت الى 40% عام الفين وعشرين، والسبب يعزوه مختصون الى تفشي فيروس كورونا وقلة التعيينات في القطاعين العام والخاص، فضلا عن عدم اهتمام الجهات المعنية بتشغيل العاطلين وتوفير فرص العمل.وبحسب خبراء اقتصاديين فان البطالة تشكل عبئا كبيرا على عاتق المجتمع ولا توجد برامج دقيقة سواء في التخطيط والتنفيذ في حل هذه المشكلة, مؤكدين ان اكثر من مئة وسبعين الف خريج مازالوا يبحثون عن فرص عمل, فيما شددوا على ضرورة تفعيل القطاع الخاص من خلال اقرار قانون الضمان الاجتماعي فضلا عن تنمية الصناعة والزراعة .