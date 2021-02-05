بالفيديو سقوط أحد الجسور ببغداد يسبب زحامات خانقة

شهدت العاصمة بغداد سقوط احد الجسور بجانب الرصافة مما سبب توقفا شبه تام بحركة سير المركبات ممازاد غضب واستياء المواطنين.ساعات من التاخير وزحامات خانقة وصلت حد التوقف شهدها جانب الرصافة من العاصمة بغداد نتجية سقوط احد الجسور بمنطقة الامين ليتحدث مواطنون بحرقة وغضب على سوء الخدمات التي من المفترض ان تقدمها المؤسسات والدوائر الخدمية التي مايزال الفساد ينخر مفاصلها بدون اي محاسبة او عقاب..هذا الانهيار الذي تحدث عنه اخرون هو نتيجة التعامل مع الشركات الاهلية حيث كشفوا ان احدى تلك الشركات عملت خلال فترة ماضية على ادامة هذه الجسر لكن لم تكن بالمستوى المطلوب لتكون النتيجة هي سقوط جسر الامين.--