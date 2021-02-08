بالفيديو وزارة الصحة تحذر من تفش جديد لكورونا

حذرت وزارة الصحة والبيئة من تفشٍ جديد لكورونا بعد ارتفاع الاصابات بالفيروس في البلاد , مؤكدة استمرار الارتفاع في عدد المصابين ولوحت الوزارة باتخاذ قرارات جديدة لمواجهة خطر الجائحة.اكثر من عام على ظهور الفايروس المستجد ولا يزال العراق على رأس الدول العربية المتضررة من كورونا بحصيلة بلغت أكثر من ثلاثة عشر ألف وفاة وتعدت الستمئة والعشرين ألف إصابة مسجلة وسط تحذيرات من تفش جديد لكورونا بعد ارتفاع الاصابات بالفيروس في البلاد .وفي غضون ذلك تسعى وزارة الصحة الى السيطرة على الموقف الوبائي المتسارع والحد من انتشار الفايروس القاتل عبر تطبيق اجراءات وقائية تمثلت بغلق جميع المولات والمطاعم والقاعات والمقاهي التي لا تلتزم بشروط الوقاية من الفايروس فيما اكدت أن الغلق لم يقتصر على المولات والمقاهي وانما يشمل معاهد الدروس الخصوصية ايضا موضحة انها ستتخذ جميع الاجراءات القانونية وحسب قانون الصحة العامة بحق المدارس الاهلية التي لا تلتزم بالتعليمات والتي قد تؤدي الى زيادة عدد الاصابات .ويقابل ذلك تخوف المواطنين من فرض حظر التجوال بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد وتأثيرات الحظر على معيشة نسبة كبيرة منهم فيما تجزم وزارة الصحة ان فرض الحظر من عدمه هو من صلاحية اللجنة العليا للصحة والسلامة وليس من شأنها