بالفيديو الصحة تحذّر من تفشٍّ خطير لجائحة كورونا

حذّرت وزارة الصحة من تفشٍّ خطير لجائحة كورونا بشكل يهدد النظام الصحي في البلاد، داعية إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التهاون بتطبيقها، وسط انتقاد لتقصير الحكومة بتطبيق القانون على الجهات التي لا تلتزم بالتدابير الوقائيةمع استمرار زيادة الإصابات اليومية بالفايروس سجلت البلاد مجموع اصابات بلغ اكثر من 740 الف اصابة، تقابلها اكثر 671 حالة شفاء، بينما بلغت الوفيات 13645 حالة..وزارة الصحة أشارت من جانبها لعدم الالتزام والتهاون بتنفيذ الإجراءات والتعليمات الوقائية"، محذرة من "خطورة الموقف الوبائي، الذي من الممكن أن يؤدي إلى حالة تفشٍ وبائي خطير يهدد المنظومة الصحية الوطنية".المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، انتقدت عدم التزام الحكومة بمحاسبة الجهات التي لا تطبق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.وقال عضو المفوضية علي البياتي، إن "جهات حكومية عالية المستوى خلال بعض الفعاليات لا تلتزم بالإجراءات الوقائية بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات المفروضة من قبل الحكومة ، لكنها تحاسب من يقوم بهذه الفعاليات من المجتمع "ومن المرتقب أن تصل دفعة من لقاحات كورونا إلى البلاد، خلال اليومين المقبلين بحسب وزارة الخارجية، التي اعلنت في بيان بان "ممثل العراق الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، التقى مدير عام منظمة الصحة العالمية، وأكد قرب وصول الدفعة الأولى من اللقاحات إلى العراق والبالغة 568000 جرعة ، وأن الدفعة الثانية والبالغة 1,157,000 جرعة ستشحن في الـ 15 من إبريل/ نيسان المقبل".وأضاف، أن "باقي الجرعات التي استوردها العراق والبالغة 16 مليون جرعة ستشحن تباعاً".