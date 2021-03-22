بالفيديو مجلس النواب يؤجل التصويت على الموازنة

لم يفلح البرلمان بتمرير قانون الموازنة بعد سلسلة المفاوضات التي كانت تعقد بين الوفد الكردي وقادة عدد من الاحزاب السياسية , فبعد حديث عن قرب حسم الموضوع عادت الخلافات وبشكل مفاجئ للواجهة مجدداما ان يصبح الطريق سالكاً وتهيئ الاجواء لتمرير قانون الموازنة, حتى تتشابك الخلافات ويعود الغموض ليعتري الموقف مجدداً, نواب وصفوا القانون بالمجحف خاصة انه لم يحقق العدالة بين المحافظات, فضلا عن تحديد سعر صرف مرتفع للدولار ما يزيد من المشكلات التي تثقل كاهل المواطن.نواب كرد من جهتهم اعتبروا ما يحصل من خلافات اتى نتيجة تضارب بفهم فقرات الدستور, فيما اشاروا الى ضرورة استمرار المفاوضات لتمرير الصيغة النهائية .تصريح رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني كان سابقاً لتطورات حصلت بعدها تغييرات بشكل المشهد