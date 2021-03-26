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بالفيديو: قانون الموازنة الاتحادية 46 جلسة بلا حسم

بالفيديو

2021-03-26 | 04:51
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بالفيديو: قانون الموازنة الاتحادية 46 جلسة بلا حسم

المصدر:
السومرية
224 مشاهدة

قانون الموازنة الاتحادية 46 جلسة بلا حسم او اتفاق والاحباط يصيب العراقيين ويتلاعب باسعار السوق

جلسة تلو الاخرى ولمدة اربعة اشهر متتالية لم يخرج مجلس النواب بحل جذري ينهي الخلافات حول قانون الموازنة الاتحادية الامر الذي احبط غالبية العراقيين واوقف شرايين السوق الرئيسة فيما حذر مختصون من عدم تمرير الموازنة يوم السبت المقبل

بعد أن أصبح التصويت على مشروع الموازنة العامة للعام الحالي، أمرا وشيكا ، تم تأجيل طرحه للتصويت بمجلس النواب في آخر لحظة، في خطوة أثارت الجدل.

وكان من المفترض أن يتم تمرير الموازنة وإقرارها بداية الأسبوع المنتهي ، لكن بعد هذا التأجيل فإنه من المنتظر أن يعقد البرلمان مطلع الأسبوع المقبل جلسة خاصة بموضوع إقرار واعتماد قانون الموازنة .

وبعد 46 اجتماعا لابد من الاشارة الى ان السلطة التشريعية قد اخفقت في التوصل إلى اتفاق حول الميزانية بسبب الاختلافات الكبيرة بين بغداد وإقليم كردستان حول عائدات النفط , وتحكم بعض القوى الحزبية في تقسيم الموازنة مما زاد من حدة المشاحنات السياسية .

وبجانب اخر اكد محللون اقتصاديون إن الموازنة في كل الأحوال لا تختلف عن الميزانيات السابقة حيث لا تتتضمن برامج حقيقية ولا تغييرات جذرية في الشؤون الاجتماعية ولا شيء ملموس لحل أزمات العراق المزمنة مثل البطالة والفقر ونقص الخدمات
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