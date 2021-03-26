بالفيديو مقاولون يهددون بايقاف مشاريعهم

يصف البعض حديث شريحة المقاولين عن احتمالية لجوئهم الى ايقاف مشاريعهم في حال عدم تعويضهم عن خسائرهم أثر الفرق الحاصل في اسعار صرف الدولار, بالمحاولة لاحراج الحكومة, بينما تحركت الاخيرة والبرلمان لوضع فقرات في الموازنة تتعلق بتخصيص خمسمئة مليار دينار كتعويضات لهذه الشريحة .بما يتضمنه قانون الموازنة من فقرات كانت محل خلاف وجدل بين اطراف مختلفة, البعض وضع نصب عينيه على ما قد يخلفه اعتماد سعر صرف مرتفع للدولار في موازنة العام الجاري, معتبرين ان في ذلك اضرارا لشرائح مختلفة , وتستند تلك الجهات لاثبات صحة موقفها على ما وضع من فقرات في القانون لتمويل المقاولين المتعاقدين مع الحكومة عن الفرق الحاصل في اسعار صرف الدولار.ومع التفات الحكومة والبرلمان على حد سواء لمسألة تعويضات المقاولين, الا ان الشريحة المعنية تلوح باحتمالية لجوئهم الى ايقاف مشاريعهم وهي خطوة قد تؤدي الى ضرر أكبر خاصة ان ذلك سيؤدي الى تسريح العاملين في تلك المشاريع ليضافوا الى قوائم العاطلين.التلويح بايقاف المشاريع من قبل المعنيين يعتبره البعض بالمحاولة للي ذراع الحكومة وفقا لمراقبين