بالفيديو تصاعد مخاوف المواطنين من ارتفاع الاسعار

بين ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي وعدم اقرار الموازنة تتصاعد مخاوف الطبقة الكادحة وتطفو ردود افعالهم الغاضبة تجاه الوضع المزري , اذ أطلق ناشطو العراق خلال المدة الماضية هاشتاغ "اريد ديناري" بهدف عودة قيمة الدينار الى سعره السابق.ولم تجد الحكومة مخرجا لمعاناة الطبقة الكادحة في الازمات التي يمر بها العراقيون تباعا في هذه الحقبة ابتداءا من تداعيات اجتياح كورونا ومرورا بتدني سعر الدينار امام الدولار لتكون الضربة القاضية هي رفض التصويت على الموازنة .فيما خلق ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية وخاصة زيت الطعام، أزمة واسعة وحالة تذمر في الشارع ، وسط مطالبات بردع "جشع التجار" ووضع حلول ترقى لمستوى الوضع الاقتصادي والمعاشي الذي يمر به المواطن العراقي فيما حمل البعض وزارة التجارة المسؤلية الكاملة لعدم توزيعها لمفردات البطاقة التموينية بشكل يمنع حالات الاحتكار التي يشهدها السوق الآن