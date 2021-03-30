بالفيديو الكرد يحسمون موقفهم من تمرير الموازنة

اسباب الخلاف بين الكتل السياسية، اختلفت هذه المرة، وخرج الكرد منها براء واستعاضت القوى الاخرى بخلافات كانت ضمنية تفاقمت هذه المرة. وعطلت تمرير الموازنةالوفود الكردية المتتالية تمكنت من تبرئة الساحة الكردستانية بالجولة الاخيرة في مضمار تعطيل الموازنة اذ اكد نواب كرد الاتفاق مع الكتل الاخرى على حصة الاقليم وملحقاتها، فيما يخص العلاقة بين بغداد واربيل بشأن الواردات النفطية وغير النفطية لكن ذلك لم يشفع للموازنة التي فشل البرلمان بعقد جلسة التصويت عليهابعض النواب عزوا التعطيل الجديد، الى صراع سياسي بين كتل محددة مع الحكومة، واخرون تحدثوا عن خلافات كانت ضمنية لكنها تفاقمت واحكمت الخناق على تمرير الموازنة، لعل ابرزها ملفا الاقتراض وسعر صرف الدولارخارج البرلمان واسوار المنطقة الخضراء، يبقى المواطن يتساءل: الى متى سيبقى رهين صفقات الاجتماعات الليلية، التي ما ان تتم، حتى ينفرط عقدها مجددا ويعود الانتظار الى نقطة الصفر بينما سيناريو الفين وعشرين يلوح في الافق