بالفيديو لبنان يشيد بالمساعدات الطبية العراقية

بعد وصول مساعدات طبية عراقية الى بيروت قدم رئيس جمهورية لبنان ميشيل عون شكره الى العراقيين للدعم المستمر في جميع المجالات وعلى مختلف الاصعدة، فيما اكدت الصحة اللبنانية ان المساعدات الطبية العراقية ستساعد في تعزيز "الوقاية الاستباقية المنزلية" من فيروس كورونا.مساعدات طبية عراقية تصل العاصمة اللبنانية بيروت وبأشراف مباشر من وزير الصحة حسن التميمي الذي كان على متن الطائرة .. في خطوة ليس الأولى من نوعها لتقديم المساعدة الى لبنان حكومة وشعبا.رئيس جمهورية لبنان ميشيل عون تقدم بشكره الى العراقيين للدعم المستمر في جميع المجالات وعلى مختلف الاصعدة , فيما اكد وزير الصحة اللبناني حمد علي حسن وجود بعض المؤسسات الصحية الخاصة مثل مستشفى الرسول الاعظم في بيروت التي وقفت الى جانب اللبنانيين خلال فترة جائحة كورونا من خلال تخصيصها مستشفى خاصا للمصابين بالفايروس .وبحسب مواطنين عراقيين زاروا لبنان لتلقي العلاج فأن مستشفى الرسول الاعظم يمتلك كوادر طبية على مستوى عال من الاحتراف , فضلا عن امتلاكه اجهزة حديثة تواكب التطور العلمي في مجال الطب