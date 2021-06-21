بالفيديو: انقطاع تام للماء في الكرخ

رغم البيانات الرسمية لكل من امانة بغداد ووزارة الكهرباء، الا ان ازمة انقطاع الماء عن مناطق الكرخ في العاصمة، لا تزال مستمرة، حيث وجه الاهالي نداءاتهم عبر السومرية للاسراع بانهاء هذه الازمة.لم تنته الازمة، بالبيانات التي اصدرت من قبل الجهات الحكومية باعادة خط الكهرباء المغذي لمشروع ماء الكرخ، فهذه المناطق لا يزال الماء منقطعا فيها، مما اضطر الاهالي الى رفع شكواهم عبر السومرية الى اعلى الجهات المعنية.انقطاع الماء، لم يؤثر على الاهالي في منازلهم فقط، بل تعدى ذلك الى الاسواق، حيث تضرر اصحاب الاعمال التي يكون الماء فيها اساسيا، لا سيما بائعي الاسماك.