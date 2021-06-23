بالفيديو داعش يستأنف حربه الاقتصادية في العراق

استأنف تنظيم داعش الارهابي حربه الاقتصادية في العراق بعد ان تبنى الهجمات على ابراج الطاقة الكهربائية، الامر الذي ضاعف المخاوف من انهيار منظومة الطاقة لتضع الجهات المسؤولة امام خيار تعزيز الوجود الأمني.الكهرباء تعلن انسحابها من الجولة الاولى لفصل الصيف في العراق الذي يسجل اعلى درجات الحرارة بالنسبة للعالم. وتقع اسباب هذا الغياب للتيار الكهربائي تحت طائلة الارهاب وحربه الاقتصادية اذ ان مناطق شمال وشرق العراق تتعرض لهجمات تستهدف أبراج نقل الكهرباء، مخلفة خسائر مادية كبيرة وانقطاعات استغرق بعضها عدة أيام قبل تمكن الفرق الفنية من إعادة نصب الأبراج ومد الأسلاك مجدداً، بينما تحولت هذه الهجمات إلى أزمة جديدة تضاف الى سابقاتها.وتؤكد الجهات الامنية والمسؤولة ان تنظيم "داعش" وراء تلك الهجمات، التي لم يخف التنظيم تبنيه لها عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقا لمصادر في وزارتي الكهرباء والداخلية، فإن هذه الهجمات بلغ عددها أكثر من ثلاثين هجوماً، استهدفت أبراج نقل الكهرباء ومحطات تحويل طاقة صغيرة.وأكدت المصادر أن الهجمات الجديدة للتنظيم تبدو متناسقة مع حملات تخريب ينفذها في مناطق عدة، منها حرق حقول زراعية وتدمير مكائن وقتل مواش ضمن أعمال انتقامية وتخريبية ولإرباك المشهد الأمني وكحرب استنزاف أيضا.وعادة ما تتم عمليات التخريب من خلال عبوات ناسفة أو صواريخ موجهة، وفي عدد قليل منها من خلال تفكيك الأبراج وإسقاطها، خاصة في المناطق الصحراوية، وهو ما يحتم زيادة قوات الأمن وتخصيص دوريات لحماية الأبراج، فيما اشارت مصادر الى زيادة الهجمات على أبراج الطاقة خلال ايار الماضي بنسبة عشرين بالمئة ما يعني أن منشآت الطاقة في المدن المحررة مهددة بالاستهداف.ويؤكد مراقبون انه بالتزامن مع المخاوف من انهيار منظومة الكهرباء العراقية بعد تراجع ساعات التجهيز وتشخيص المسببات لابد للجهات المسؤولة من تعزيز الوجود الأمني بالقرب من ابراج الطاقة ومحطاتها بهدف الحماية.