بالفيديو سخط شعبي جراء شحة مادة البنزين

عبر مواطنون عن امتعاضهم الشديد نتيجة ايقاف ضخ مادة البنزين المحسن للمحطات الرئيسة في العاصمة بغداد، مؤكدين ان البنزين العادي تسبب بعطل عجلات البعض منهم.في الوقت الذي يتطلع العراقيون فيه لخفض سعر مادة البنزين المحسن، اوقفت شركة توزيع المنتجات النفطية ضخ المادة الوقودية في الكثير من المحطات، الامر الذي دفع بالمواطنين الى التكهن برفع سعر المنتوج نتيجة هذه الخطوة.مواطنون ناشدوا الحكومة و الجهات المعنية لاعادة ضخ مادة البنزين عالي الاوكتان الى محطات تعبئة الوقود سيما وان اغلب عجلاتهم لاتعمل على البانزين العادي.ارتفاع مرتقب او ازمة مفتعلة هكذا فسر المواطنون عملية ايقاف توزيع البانزين المحسن في محطات العاصمة والذي تزامن مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.