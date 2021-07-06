بالفيديو: انقطاع الكهرباء يزيد واقع المواطنين سوءاً

في كل مجلس يعقد بين جمع من المواطنين تكون الكهرباء هي الحديث الدائر، إذ ان انقطاعها يؤثر سلبا على الاهالي من جوانب عدة، تحدثنا الى عدد من المارة في احد الشوارع، فكانت لكل منهم شكواه ومشكلة إثر غياب الكهرباء الذي يتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.



وتختلف معاناة المواطنين بسبب غياب الكهرباء، منهم من توقف عمله وأخر تأثرت دراسته.. تحدثوا بيأس عن الموضوع غير آملين بأي تحسن أو خطوات جادة تضع حدا لمعاناتهم المستمرة.



ولا تلوح في الافق حلول عاجلة لهذه الازمة التي تتكرر في العراق الذي يعيش مواطنوه صيفاً لاهباً، رغم الخطط التي تتحدث عنها الجهات المسؤولة والمليارات التي صرفت على هذا القطاع لكنها أهدرت بلا جدوى وفقاً لما تتحدث به الاوساط الشعبية.