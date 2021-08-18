بالفيديو موازنة 2022 في سباق مع الزمن

مع انشغال اغلب نواب البرلمان واعضاء السلطة التنفيذية بالتحضير لاجراء الانتخابات المقبلة والترتيب للحملات الدعائية, يرى كثيرون صعوبة اعداد قانون الموازنة للعام المقبل, وهو أمر يراه مراقبون بانه قد يتسبب بمشاكل تدخل البلاد في مطبات عدة.تركن جميع القوانين المهمة على الرفوف ويُشغل عنها بالتحضير لحملات دعائية تأتي تحضيراً لانتخابات من المفترض أن تجرى في تشرين المقبل, ومع كثرة التصريحات من قبل مسؤولون حكومين باحتمالية الشروع باعداد مسودة القانون, يرى نواب صعوبة في تحقيق ذلك في ظل الوضع الحالي .ويرى مراقبون أن مشاكل جمة قد تعرقل اعداد قانون الموازنة وتمريرها للعام المقبل, خاصة مع التحضير لحل مجلس النواب والدخول بمرحلة الانتخابات وما يعقبها من اشكالات متوقعة تتخلل تشكيل الحكومة.ويرى كثيرون أنه لا قيمة لاعداد مشروع قانون الموازنة من دون حكومة تكون قادرة على دراستها والتصويت عليها, خاصة أن الحكومة الحالية ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال ولا تمتلك حق تقديم مشاريع القوانين .