بالفيديو مواطنون يتهكمون من عدالة الحكومة

في مشهد تهكمي عبر عدد من المواطنين داخل العاصمة بغداد عن ارتياحهم بعدالة الحكومة التي راحت تقسط في كل شئ حتى بقطع موارد الحياة الأساسية..عادلة في كل شي حتى بقطع موارد الحياة تلك هي الجهات الخدمية الحكومية في العراق. ففي بغداد وتحديدا الكرخ لاوجود للماء يقابلها عدم وجود كهرباء في الرصافة في توزيع لاقى استحسانا من قبل المواطنين الذين اعتبروا الحكومة هي الاعدل في العالماما الحقيقة فهي عكس ذلك فمرارة الحياة والمعيشة ونقص الخدمات أصبحت على كل لسان لا كهرباء ولاماء صالح للشرب هنا في العديد من مناطق بغداد التي تعتبر عاصمة البلادوتطرح الحلول وتصرف الأموال منذ العام 2003 إلى الآن لكن لايوجد للحظة حل حقيقي لتلك المشكلات التي صارت أزمات بوقتنا الحاضر.. بينما تعتبر من اساسيات وبديهيات الحياة البسيطة والاعتيادية بأبسط الدول المجاورة فمتى سيرتاح المواطن من تلك المعضلات التي اخذت من عمره سنين وسنين