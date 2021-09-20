بالفيديو صراع الكراسي يسبق الانتخابات

بعد ما يقارب العقدين من الحكم انباء تتحدث عن مفاوضات يقودُها المكونان الكردي والسني لاستبدال المناصب بينهما الجمهورية للعرب السنة مقابل رئاسة البرلمان للكردفي السياسة لا ثوابت وكل شيء قابل للتغيير ما بعد نتائج الانتخابات ...خلف اسوار المفاوضات هنالك انباء تتحدث عن تغيير شامل في توزيع مناصب الرئاسات الثلاث في التشكيلة المقبلة وتحديدا رئاستي الجمهورية والبرلمان وعلى غير العادة المكون الكردي ربما سيحظى برئاسة مجلس النواب مقابل تنازله عن منصب رئيس الجمهورية للعرب السنةاستبدال حصة رئاسة البرلمان برئاسة الجمهورية شبه متفق عليه وفقا لتسريبات مقربة من كلا المكونين سنة واكراد فقط ولا علاقة للقوى الشيعية التي مازالت متمسكة بمنصب رئيس الوزراء ولا نية لها في خوض هكذا مفاوضات لايحكمها قانون او دستور بل عرف سياسي تقليديالرغبة في استبدال المناصب ما بين المكونين السني والكردي وتحديدا الديمقراطي الكردستاني واضحة جدا لكنها تحتاج الى ارادة دولية اقليمية لا محلية فقط لتحقيقها بحسب مراقبين