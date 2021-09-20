بالفيديو هيئة الضرائب تفتتح فروعا جديدة في بغداد

افتتحت هيئة الضرائب العامة عددا من الفروع في بغداد وبعض المحافظات في خطوة تهدف للحد من الروتين الذي يتعرض له المراجعون وتسهيل اكمال المعاملات بوقت قياسياكثر من اربعة فروع قامت بأفتتاحها الهيئة العامة الضرائب في بغداد وبعض المحافظات الجنوبية والغربية خطوة جاءت للحد من الزخم الحاصل بدوائر الهيئة التي تعبتر احد الركائز الاساسية لتعظيم واردات الدولتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الخدمية امر تعمل على ترسيخه الجهات المعنية اضافة الى تسهيل اجراءات المراجعين المقبلين على ترويج معاملاتهم في احد فروع الهيئة للقضاء على الروتين القاتل الذي كان يتعرض له المواطنون في فترات سابقة .