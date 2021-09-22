بالفيديو سعر صرف الدولار يدخل في الحملة الانتخابية

دخل سعر صرف الدولار في الحملة الانتخابية للعديد من الجهات المشاركة في الاستحقاق البرلماني، كونه يمس شريحة واسعة من الشعب العراقي التي تضررت بفعل خفض قيمته نهاية العام الماضي.. ويبدو أن افتقاد القوائم المشاركة في الانتخابات ملفات إنجازات تتحدث بها إلى الجمهور، التي تشير التوقعات إلى مقاطعة شريحة واسعة منه الانتخابات، جعلها تقفز إلى مواضيع تدغدغ مشاعر البسطاء وذوي الدخل المحدود، واستخدمت العديد من القوائم المشاركة في الانتخابات قضية صرف الدينار في الدعاية الانتخابية بشكل واضح. فقد تبنت بعض الكتل والشخصيات السياسية موقف إعادة صرف الدولار الذي رفعته الحكومة والبنك المركزي، وتوفير فرص العمل، في الوقت الذي نفت فيه هذه الكتل أن يكون الهدف من مطالبها بتغيير سعر الصرف انتخابياً.هذا وعدّ بعض اعضاء اللجنة المالية النيابية، مطالبات بعض السياسيين بعودة سعر صرف الدولار لما كان عليه قبل عام، مجرد دعاية انتخابية، مؤكدين أن سعر الصرف باقٍ على قيمته الحالية، حتى نهاية السنة المالية المقررة في الموازنة الحالية، واصفين مطالب عودة سعر الدولار، من قبل بعض السياسيين هي بالدعايات الانتخابية وان موضوع الدولار منتهي على الاقل الى نهاية هذه السنة المالية ولا يجوز ان يتغير ويكون اكثر من سعر للصرف في موازنة واحدة.