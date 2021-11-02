الصدر يكشف النقاب عن شكل الحكومة المقبلة

لا توافقية ولا تحالفية ولا حتى شرقية او غربية بل ستكون اغلبية وطنية من استحقاق الفائز بأكبر عدد من المقاعد هكذا يبدو شكل الحكومة المقبلة بعد دعوة الصدر الى اغلبية وطنية فيها جبهتان الاولى موالية لها والثانية معارضة ومتابعة لأدائهااغلبية وطنية هذا هو شكل الحكومة التي دعا اليها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في تغريدة قطعت الشك الذي يراود الكثيرين بيقينٍ واضحٍ بأن الحكومة المقبلة هي استحقاق لصاحب اكبر عددٍ من المقاعد فالاغلبية وفق المفهوم الديمقراطي هي للفائز لكنها وبقراءة متابعين غير كافية لتشكيل الحكومدعوة الصدر بوجود جبهتين داخل قبة البرلمان الاولى تدير دفة الحكومة والاخرى معارضة سياسية نيابية ، يراها مراقبون صائبة لكنها لن تضع المشهد السياسي في معزل عن الازمات والخلافات لاسيما بعد ما اعتاد الجميع بعد كل دورة انتخابية على المشاركة في الحكومة ومناصبها وفقا ما يسمى بالمحاصصةوعلى الرغم من استبعاد وجود معارضة نيابية تلاحق الاداء الحكومي وتشخص الاخطاء الا ان بعض المرشحين الفائزين بالبرلمان الخامس وتحديدا المستقلين اعلنوا عدم المشاركة في الحكومة وتشكيل جبهة تقف معارضة لمتابعة الاداء التنفيذي للحكومة المقبلة