السلة الغذائية سند المواطن المثقل بالهموم

تستعد وزارة التجارة لاطلاق الوجبة الثالثة من السلات الغذائية, فيما يجد المواطنون ان هذه السلات تقدم العون والمساعدة خاصة للعوائل الفقيرة, فيما يطالبون بضرورة الحفاظ على استمرارية توزيعهابعد وقت طويل من المعاناة مع البطاقة التموينية التي تكاد تكون معدومة, ينظر المواطن اليوم الى ما يعتبره انفراجة تتمثل بشكل سلات غذائية وزعت بواقع دفعتين فيما يُنتظر منح الثالثة منها للمواطن, إذ ان الاوساط الشعبية تجدها مرضية الى جانب مطالب بالحفاظ على استمرارية توزيعها.في وزارة التجارة حيث الجهة المختصة بمراقبة آلية توزيع هذه السلات الغذائية, يقول المسؤولون هناك ان جميع الاستعدادات استكملت لتوزيع الوجبة الثالثة, لافتين الى ان هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية في مجال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.ويرى كثيرون ان العمل بمثل هذه المشاريع كالسلات الغذائية وغيرها تعمل على اسناد المواطن المثقل بالهموم والمشكلات التي تراكمت نتيجة لجملة الازمات الاقتصادية التي ضربت البلاد طيلة السنوات الماضية