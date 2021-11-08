بسبب كورونا..طلبة الجامعات يطالبون بامتحان دور ثالث

طلبة جامعيون يتظاهرون امام وزارة التعليم العالي للمطالبة بامتحان دور ثالث مراعاة للظروف الصحية وجائحة كوروناللمطالبة بدورٍ ثالث تظاهرت مجموعة من طلبة الجامعات امام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد ان تعرضوا للاصابة بفيروس كورونا هم وذووهم خلال ايام الامتحانات النهائيةتنوعت طرق الامتحان المتخذة من قبل وزارة التعليم العالي مابين الحضوري والالكتروني وهذا ما ماكان عائقا امام اداء بعض الطلبة للامتحان بسبب اصابة بعضهم وانقطاع الانترنت عن البعض الاخر، كما عبر المتظاهرون منهميبدو ان جائحة كورونا قد ساهمت برسوب العديد من الطلبة كما عبر المتظاهرون هنا لذلك ينتظر اغلبهم دورا ثالثا للالتحاق بزملائهم