بالفيديو خلط الأمن بورقة السياسة في ليلة المسيرات

خلط الأمن بورقة السياسة عبر مسيرات اجتاحت سماء المنطقة الخضراء واستهدفت منزل اعلى منصب تنفيذي في الحكومة العراقية، مؤشر واضح على حجم الهشاشة الامنية وسط توقعات تؤكد وجود اطراف خفية تحاول عبثاً اثارة الفوضى بأي شكل من الاشكالالتوقيتات تثير العديد من التساؤلات وفي ليلة ساخنة بثلاث مسيرات استهدفت محل إقامة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قبيل اعلان النتائج النهائية للانتخابات أمر لا يقبل الشك بأن هنالك من يحاول خلط الأوراق السياسية على حساب الوضع الامني جاهداً لإثارة الفوضى بحسب ما يراه مراقبونوفي حادثة لم يألفها العراقيون ما بعد ألفين وثلاثة ..محاولة اغتيال رئيس أعلى منصب تنفيذي في الحكومة وبشكل علني أعطى وبقراءة متابعين رسائل عدة أبرزها أن أمن البلاد مرتبط مباشرة بالسياسة وفق مبدأ الخلاف السياسي مقابل الفوضى الامنيةالروايات التي رافقت الحادثة عديدة ؛ لكن مصداقية واحدة منها تعتمد على ما ستفرزه نتائج التحقيق لاسيما بعد ما توعد الكاظمي في جلسة طارئة لمجلس الوزراء بكشف الجناة والجهات التي وقفت وراء الحادث بشكل علني ومن دون أي ضغوطات