بالفيديو العد والفرز الشامل يتصدر مشهد الاعتصامات

العد والفرز الشامل لجميع المحطات صعب لكنه ليس مستحيلا ومراقبون : الكرة في ملعب القانون وكل شيء وارد في السياسةيبدو ان مطلب القوى المعترضة على نتائج الانتخابات باعادة العد والفرز اليدوي الشامل لن يتحقق لكنه ليس مستحيلا في حال استمر ضغط المحتجين لفرض هذا المطلب لاسيما وان النتائج النهائية بصدد المعاينة داخل القضاءالاصرار على العد والفرز اليدوي الشامل مازال يتصدر مشهد الاعتصامات كمطلب رئيسي بعد اتهامات عديدة طالت نتائج الانتخابات مطلب من الصعوبة تحقيقه لكنه ليس من المستحيلات هذا ما تحدث به متابعون متوقعين هذا الخيار في حال استمر الاحتجاج دون التوصل الى نتيجة مرضيةوبنظر المفوضية فان اجراء عد وفرز يدوي لخمسة عشر الف محطة من اصل ثمانية وخمسين يبدو انه كافٍ لاسيما بعد ان جاءت النتائج اغلبها تطابق عصا الذاكرة .. مطابقة لم تقنع ولن تجدي نفعا بفض الاحتجاجات ما لم يكن هنالك تغيير مقنع للخاسرينوفي قراءة اخرى للمشهد الحالي يرى مراقبون ان المصادقة على نتائج الانتخابات قريبا ستضع القوى المعترضة امام خيارين لا ثالث لهما اما التصعيد الشعبي او الذهاب نحو معارضة سياسية