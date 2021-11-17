مجلس الأمن يدين محاولات تشويه سمعة الانتخابات

بعد بيان مجلس الامن الدولي الخاص بالانتخابات العراقية والذي اعرب عن تطلعه بتشكيل حكومة سلمية شاملة، اشار مراقبون الى أن حظوظ الاغلبية الوطنية تراجعت بعد هذا الموقف، مؤكدين بأن التوافقات بين الفرقاء السياسيين هي الاسلم لحل الازمات المستعصيةيبدو ان السؤال عن شكل الحكومة المقبلة بدأت تتضح اجابته من خلال بعض المواقف المحلية والدولية سلمية شاملة هذا ما يتطلع اليه مجلس الامن الدولي في حديثه عن التشكيلة الحكومية بعد ترحيبه الواسع بنجاح الانتخابات ما يعني ان هنالك موقفا دوليا واضحا يدفع نحو حكومة توافقية تشمل الجميع لا اغلبية بحسب ما يراهحظوظ الاغلبية الوطنية في ظل مواقف تلوح بالتوافق السياسي يبدو انها في تراجع على الرغم من اصرار بعض الكتل الفائزة بالذهاب نحو حكومة اغلبية يشكلها الفائز ويقيمها الخاسر الا ان هذا الاصرار مازال يواجه جبهة واسعة من المعترضين والرافضينتطلعات مجلس الامن الدولي بحكومة سلمية شاملة هي اشبه بكثير بتطلعات اغلب القوى السياسية التي تعمل حاليا خلف الكواليس على تشكيلة حكومية توازن ما بين التوافقية والاغلبية حتى وان كانت بمسمى جديد