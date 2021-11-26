بالفيديو منظمات غير حكومية تدعم ناجيات من داعش

في اطار تقديم الدعم المعنوي والصحي واعادة اندماجهن بالمجتمع اقامت دائرة المنظمات غير الحكومية ندوة اجتماعية بحضور بعض الناجيات من قبضة داعش ضمن المرحلة الخامسة من المشروع الذي اطلقته الامانة العامة لمجلس الوزراء.في اطار سعيها لاعادة اندماجهن بالمجتمع العراقي مبادرة حكومية تهدف الى ترميم ما الحقته عصابة داعش من اضرار نفسية على النساء الضحايا بعد احتلال التنظيم الارهابي محافظات عديدة تلك المبادرة شملت تكريم النساء المعنفات في العاصمة بغداد.جهود حكومية وغير حكومية مشتركة هدفها اكمال مشروع تقديم العلاج الشامل والرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا داعش من النساء بالتعاون مع موسسات الدولة ذات العلاقة للمساعدة على اعادة تأهيلهن والانخراط مجدداً ضمن المجتمع العراقيالمشروع الذي تم برعاية حكومية دخل في مرحلته الخامسة بعد ان قدم الدعم باشكاله للعديد من النساء وكان اخرها ست عشرة ناجية من داعش من مختلف مكونات العراق.