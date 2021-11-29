مراقبون: الحل ليس في اعادة عمليات العد والفرز يدويا

تمضي الايام, وتتزايد تعقيدات المشهد, من أعتصم لا يزال متمسكاً بمطالب يرفعها امام بوابات الخضراء, اما الاطراف السياسية فتبقى مصرة على حصول عمليات تزوير وتلاعب في نتائج الانتخابات وفق أدلة تمتلكها, وما بين هذا وذاك يرى البعض انه لا براءة للجهات التي اشرفت على الانتخابات إلا بعد وفرز يدوي يبعد الشبهات ويوضح الصورة.وحتى في حال اجراء عمليات العد والفرز اليدوي الشامل قد لا يتضمن هذا الاجراء حلاً للأزمة القائمة خاصة إذا ما حصل تغيير في النتائج يضر بتلك الاطراف التي تجد نفسها رابحة حتى الآن, لذا يرى البعض ان جوهر الحل يكمن لدى الجهات القضائية لحلحلة هذه الخلافات.وفيما تعيش الاوساط الشعبية حالة من اليأس إثر حالة الاضطراب السياسي يبدو التخوف واضحاً من أن تؤدي هذه الصراعات الى مشكلات تضر بواقعهم وازمات امنية او ربما اقتصادية تفقدهم حالة الاستقرار النسبي .