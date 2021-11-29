مهرجان "انا عراقي انا اقرأ" ينطلق بنسخته الثامنة

انطلاق فعاليات مهرجان انا عراقي انا اقرأ في نسخته الثامنة على حدائق ابي نواس في بغداد
على حدائق ابي نواس انطلقت فعاليات مهرجان انا عراقي أنا اقرأ في نسخته الثامنة بمشاركة ثقافية واسعة تضمنت مجموعة من البرامج والنشاطات
بغداد وهي تنبض بالحياة وتقرأ ويتزاحم فيها القراء للحصول فرصة اقتناء كتاب مجاني في اكبر تجمع ثقافي اقيم على ضفاف نهر دجلة تضمن فعاليات ثقافية وشعرية مختلفة
المهرجان شهد اقبالا واسعا من النخب الثقافية واصحاب المواهب المتعددة لتتبادل الافكار هنا بعد انقطاع استمر لعامين بسبب جائحة كورونا
اقيم هذا المهرجان لاول مرة عام الفين واثني عشر ومنذ ذلك الحين يستمر بنشاطاته تحت اشراف مجموعة من الشباب المتطوعين هدفهم عكس نور الفكر العراقي بعد ظلام الحروب