مهرجان "انا عراقي انا اقرأ" ينطلق بنسخته الثامنة

على حدائق ابي نواس انطلقت فعاليات مهرجان انا عراقي أنا اقرأ في نسخته الثامنة بمشاركة ثقافية واسعة تضمنت مجموعة من البرامج والنشاطاتبغداد وهي تنبض بالحياة وتقرأ ويتزاحم فيها القراء للحصول فرصة اقتناء كتاب مجاني في اكبر تجمع ثقافي اقيم على ضفاف نهر دجلة تضمن فعاليات ثقافية وشعرية مختلفةالمهرجان شهد اقبالا واسعا من النخب الثقافية واصحاب المواهب المتعددة لتتبادل الافكار هنا بعد انقطاع استمر لعامين بسبب جائحة كورونااقيم هذا المهرجان لاول مرة عام الفين واثني عشر ومنذ ذلك الحين يستمر بنشاطاته تحت اشراف مجموعة من الشباب المتطوعين هدفهم عكس نور الفكر العراقي بعد ظلام الحروب