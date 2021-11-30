مشروع جديد للكمارك لزيادة ايرادات الدولة المالية

لزيادة الايرادات المالية للدولة الگمارك تباشر بانشاء مشروع استراتيجي بمساحة تجاوزت 500 ألف متر مربع ضمن المنطقة الغربية
في خطوة تهدف لزيادة الايرادات المالية لخزينة الدولة باشرت هيأة الكمارك العامة بانشاء مشروع استراتيجي بمساحة تجاوزت الخمسمئة الف متر مربع، على الحدود الغربية من البلاد
مشروع استراتيجي بدأت هيأة الگمارك بتنفيذه داخل المنطقة الغربية وتحديدا في محافظة الانبار . مشروع يتضمن منفذا كمركيا ومنطقة صناعية وتجارية سيتم انشاء مطار خاص بها قبيل الانتهاء
هذا المشروع وبحسب الجهات المشرفة عليه بني على مساحة تجاوزت الخمسمئة الف متر مربع تم البدء بانشاء البنى التحتية والمرافق الخدمية الخاصة به ليتم افتتاحه في القريب العاجل
هيئة النزاهة من جانبها اثنت مؤخرا على عمل الهيئة العامة للكمارك ..و المهنية التي تنتهجها خلال الفترة الاخيرة من خلال متابعتها واجراءاتها الرادعة التي اسهمت ولاول مرة باستحصال مبالغ تصب في تعظيم الايرادات التي ترفد الخزينة العامة للدولة