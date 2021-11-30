مشروع جديد للكمارك لزيادة ايرادات الدولة المالية

في خطوة تهدف لزيادة الايرادات المالية لخزينة الدولة باشرت هيأة الكمارك العامة بانشاء مشروع استراتيجي بمساحة تجاوزت الخمسمئة الف متر مربع، على الحدود الغربية من البلادمشروع استراتيجي بدأت هيأة الگمارك بتنفيذه داخل المنطقة الغربية وتحديدا في محافظة الانبار . مشروع يتضمن منفذا كمركيا ومنطقة صناعية وتجارية سيتم انشاء مطار خاص بها قبيل الانتهاءهذا المشروع وبحسب الجهات المشرفة عليه بني على مساحة تجاوزت الخمسمئة الف متر مربع تم البدء بانشاء البنى التحتية والمرافق الخدمية الخاصة به ليتم افتتاحه في القريب العاجلهيئة النزاهة من جانبها اثنت مؤخرا على عمل الهيئة العامة للكمارك ..و المهنية التي تنتهجها خلال الفترة الاخيرة من خلال متابعتها واجراءاتها الرادعة التي اسهمت ولاول مرة باستحصال مبالغ تصب في تعظيم الايرادات التي ترفد الخزينة العامة للدولة