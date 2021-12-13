تسوية سياسية ام أغلبية توافقية: مشهد معقد في العراق

إلى أين تتجه بوصلة المشهد السياسي نحو تسوية سياسية ام أغلبية توافقية وعلى الأغلب نحو كليهما حيث يرى مراقبون أن الخروج من نفق الأزمة السياسية الحاصلة يكمُن في تسوية الخلافات اولا ومن ثم الذهاب الى طاولة حوار أساسها التوافقاتالزيارات المتبادلة ما بين خصوم الامس تتفاعل اليوم وبقوة .. علها تمهد وبحسب أوساط متابعة إلى مخرجٍ يقود العالقين في نفق الأزمات إلى انفراجةٍ عبر حكومة مشابهة لسابقاتها تجمع ما بين التوافق والمساواة بمرشحِ اقرب الى التسويةوفي ظل الاحتقان الحاصل فان المخرجات ضيقة ولن تفك بسهولة ما لم تكن هنالك طاولة حوار جدي تخرج بتوافقٍ نحو أغلبية شرط أن تكون سياسية مؤطرة بتوافق على أهم ثلاثة مناصب رئاسية و الا فإن المشهد سيبقى يراوح في مكانه بين شد وجذب وتعقيد وفقا لرؤية مختصين