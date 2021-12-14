أول تصريح للفنان علي فرحان بعد الغيبوبة الطويلة

بسبب خطأ طبي، الفنان علي فرحان يخضع لتداخلات جراحية عدواطباء يؤكدون استقرار حالته الصحية واستعداده للخروج قريبابهذه الكلمات المؤلمة ابتدء الفنان علي فرحان حديثه عقب التدهور الصحي الذي اصابه باحدى المستشفيات الاهلية نتيجة خطأ طبي جرى له عند اجراءه لعملية بسيطة لرفع الزائدة الدودية ..لينتهي به المطاف بمشكلة تسببت بالتصاق جدار الامعاء.ويقول الاطباء المشرفون على حالته بمشفى الكندي بالعاصمة بغداد ان وضعيته مستقرة الان عقب اجراء عدد من العمليات والفحوصات اللازمة.وقدم الفنان علي فرحان العديد من الاعمال الدرامية والكوميدية ابرزها بيت الطين الذي عرضته شاشة السومرية لسنوات طوال..لينال اعجاب الملايين من المتابعين الذين تمنوا بدورهم الشفاء العاجل له.بدوره كشف رياض فرحان، الاخ الأكبر للفنان علي فرحان، المراحل التي مر بها أخيه بعد الوعكة الصحية الأخيرة.وقال فرحان في منشور عبر حسابه على انستغرام، إنه "تم ادخال علي الى المستشفى لأستئصال الزائدة الدودية، لكن حالته الصحة تدهورت في الليل جرى التعامل معها "بكل برود" من قبل الكادر الطبي".وأضاف، إنه "بعد اربعة أيام، تم عرض علي على دكتور أخر وأجراء عملية كبرى له في الأمعاء حيث تبين وجود نزف داخلي للأمعاء، انسداد ستة اماكن فيها، في حالة تطلب قص بعض امعاءه وربطها ببعض".وأكد، إن "أخيه ومنذ تسعة أيام يعيش على المحاليل والمغذيات والادوية وبدون قطرة ماء او أكل".