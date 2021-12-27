بالفيديو افتتاح شارع المتنبي وسط احتفال شعبي كبير

في اجواء كانت تعج باصوات الاغاني الفلكلورية, واضوية الالعاب النارية التي انارت السماء اُعيد افتتاح زقاق المتنبي بعد أن اكتسى بثوبه الجديد لتتاح له فرصة استعادة ولو جزء بسيط من مجده السابق.على ضفاف دجلة, عُزفت الألحان العراقية الفلكلورية, فيما ارتفعت الالعاب النارية في السماء إيذاناً بإعادة افتتاح زقاق المتنبي, ذلك المكان الذي عادة ما يعج بالرواد سيكون واحداً من نقاط الاحتفالات المركزية بمناسبة اعياد رأس السنة الميلادية, خاصة أن الزقاق وبعد خضوعه لعمليات الترميم أُتيح له إستعادة بعض من مجده السابق.عمليات اعادة ترميم استغرقت اشهراً بعدما جرى تكسير ارصفته وبات ممتلئاً بالحصى والرمال التي كان على المارة العبور من فوقها لدخوله, اعمال تخللتها تحديات عدة تكللت بإخراج صورة مضيئة لزقاق المتنبي.لمجرد دخولك لهذا المكان وكأن اجواءه تدفع بكلمات الشعر الى اعماقك, شيوخاً وشباباً وحتى الاطفال لا يتسنى لهم مقاومة ما يعرض ويُستعرض من كتب تناقلت اروع القصص الادبية والملاحم الشعرية والروايات المليئة بالدهشة وسحر الخيال .لا يعد هذا المكان مجرد طريق بالنسبة للناس, تجولنا بينهم وتحدثنا معهم وكانت البهجة واضحة باعينهم, وكأن عصراً ثقافيا جديدا شهدته بغداد لمجرد أن هذا الشارع قد لبس ثوباً جديداً .