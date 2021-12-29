السومرية نيوز تتصدر قائمة الافضل اداءً

حصدت وكالة السومرية نيوز، جائزة افضل وكالة اخبارية بالعراق في الاستطلاع السنوي لكلية الاعلام ‍جامعة بغداد للعام الفين وواحد وعشرين،، فيما حصلت اذاعة سومر اف ام على عدد من الجوائز والتكريمات كافضل اداء اعلاميلم تغب عن اذهان المشاهد العراقي باخبارها الحيادية وبرامجها العابرة للطائفية والكراهية السومرية بشعارها لعراق واحد دخلت قلوب الملايين من العراقيين الذين دأبوا على متابعتها لحظة بلحظة لتقطف ثمار عملها بتكريمات وجوائز من مؤسسات رصينة اخرها جامعة بغداد التي اختارت وكالة السومرية نيوز كافضل وكالة اخبارية في العراقولم تغب الجوائز عن اذاعة سومر القوية ببرامجها الهادفة وكوادرها التي تسعى لتقديم الافضل لتحصد هي الاخرى تكريما لافضل ثلاث اذاعات على مستوى البلادومنذ العام الفين واربعة قدمت مؤسسة السومرية بوسائلها الاعلامية كافة المئات من البرامج المتنوعة ونشرات الاخبار لتضع بين يدي المواطن العراقي انعكاسا لصورة ما يجري من احداث وتفاصيل لتبقى رمزا للحياد والوضوح رغم كل الصعاب التي مرت على بلدنا الحبيب