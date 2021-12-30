بالفيديو اطلاق "رصاصة الرحمة" على ميناء الفاو الكبير

أثار توقيع وزير النقل ناصر الشبلي على عقد مع الجانب الايراني للربط السككي بين الشلامجة والبصرة، جدلا واسعا بين الاوساط السياسية والشعبية، لتأثيره على ميناء الفاو الكبير ونسف المشروع بالكاملفي خطوة تهدف الى شل موانئ البلاد وابعادها عن الاقتصاد العالمي، وزير النقل ناصر الشبلي ينهي حلم العراقيين بتحول بلادهم الى نقطة عبور رئيسة لربط التجارة الدولية بين الشرق والغرب، فبعد قيامه قبل أكثر من عام بتوقيع عقد مع شركة دايو الكورية لبناء ميناء الفاو الكبير، منح ايران الضوء الأخضر لقتل هذا المشروع الحيوي الذي تتجه انظار العراقيين عليه، من خلال توقيع عقد مع طهران حول الربط السككي بين الشلامجة والبصرة.وبحسب مختصين فان هدف ايران الرئيس من هذا العقد هو تفعيل وتشغيل ميناء جاسك الذي انشأته على بحر الرومان قبل اكثر من عامين بكلفة بلغت ملياري دولار، وفي حال قيام طهران بتشغيل وتفعيل هذا الميناء، وانعاشه بشبكة الربط السككي مع العراق ستتحول جميع الموانئ العراقية والخليجية المطلة على الخليج العربي الى موانئ محلية بعيدة عن التجارة الدولية، بينما سيكون ميناء جاسك الايراني أهم محطة لنقل البضائع والنفط في المنطقة.وتحاول كل من إيران والكويت، ربط خطوط سكك حديد مع البصرة للاستفادة من موقع العراق المهم على مستوى التجارة الدولية، ولتكون بديلا عن ميناء الفاو من خلال استقبال البواخر والسفن التجارية في موانئ الدولتين، فيما يتحول العراق الى مستقبل للبضائع وممر بري لها فقط، في وقت سيتيح ميناء الفاو الفرصة للعراق أن يكون المستقبل للسفن والبضائع مباشرة، ويتحول الى قوة اقتصادية كبرى في المنطقة.وويقول خبراء في الاقتصاد ان وزارة النقل في ظل حكومة تصريف الاعمال أطلقت رصاصة الرحمة على ميناء الفاو الكبير، من خلال الربط السككي مع الجانب الايراني، في وقت يتساءل فيه مراقبون عن جدوى هذا القرار المصيري الذي اتخذته الوزارة وعدم انتظارها تشكيل البرلمان الجديد للتصويت عليه ومناقشته أمام الجهات المعنية.