الصحة تتنبأ بسلالات جديدة قد تضرب العراق مستقبلا

مع ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا, دعت وزارة الصحة الى ضرورة تلقي اللقاحات والابتعاد عن الاخبار المزيفة التي تربك المشهد الصحي في البلادالارتفاع باعداد المصابين بكوفيد - 19 يعود مجددا الى الواجهة عودة بمتحور جديد من سلالة فايروس كورونا يعرف باوميكرون التي باتت مخاطره واضحة على عدد من المواطنين خطر جعل وزارة الصحة تتنبأ بسلالات جديدة قد تضرب البلاد مستقبلا والخلاص الوحيد منها هو الالتزام بالاجراءات الوقائية.وتعول وزارة الصحة على الدور الاعلامي في نشر الارشادات الصحية وايصالها الى المواطنين، خطوة تضاف الى الاجراءات الاحترازية للتقليل من خطر الاصابة بفايروس كورونا وسلالاته المتحورة باستمرار فضلا عن حث المواطنين على تلقي اللقاح الذي يعد سلاحا اساسيا في القضاء على هذه الجائحة.الابتعاد عن الاخبار المزيفة والاعتماد على المصادر الطبية الخاصة في ما يتعلق بتداعيات الجائحة، تحد من الاخبار الكاذبة التي تربك المواطنين والمشهد الصحي في البلاد بشكل تام.