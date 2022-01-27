بالفيديو مواطنون يتقاضون اكثر من راتب

كشفت هيئة الضرائب العامة عن وجود مواطنين يتقاضون رواتب اضافية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وسط تاكيدات بأن هناك خطوات ادارية ستتخذ للحد من هذه الظاهرة.كثيرة هي المشاكل المتعلقة بجنبة مالية او الحصول على رواتب اضافية تصل لراتبين خلال شهرواحد, اذ كشفت هيأة الضرائب من خلال المعلومات والبيانات المتعلقة ان بعض المواطنين يحصولن على راتب من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاضافة الى تخصص مالية من وزارة اخرىتدقيق العلمومات وارسال البيانات الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية احدى الخطوات التي عملت بها هيأة الضرائب للحد من هذه الظاهرة.. وسط تاكيدات بأن العمل الضريبي خلال الفترة الراهنة يواجه زخما من قبل المراجعين الذين يرومون الى ترويج معاملاتهم.وبحسب معنين فأن هيأة الضرائب وبكافة افرعها في بغداد وبقية المحافظات تعد احد الركائز الاساسية لرفد خزينة الدولة بالاموال وانعاش الواقع الاقتصادي للبلاد.