مواطنون يتخوفون من تكرار سيناريو مشفى ابن الخطيب

تنتاب المواطنين المخاوف نتيجة عدم وجود منظومات الاطفاء داخل عدد من المستشفيات في بغداد على الرغم من حدوث حرائق سابقة لاسيما في مشفى ابن الخطيب.نقص بمنظومات اخماد الحرائق واجهزة الاستشعار داخل مستشفيات في بغداد وهذا ما اثار استياء مواطنين مرضى اذ باتوا يتخوفون من تكرار حادثة مشفى ابن الخطيب عادين ذلك تقصيرا من الجهات المعنية لاسيما وزارة الصحة.مديرية الدفاع المدني شخصت ايضا بعض الملاحظات في ما يخص المنشآت الصحية اذ اوضحت أن الكثير من المستشفيات في بغداد و بقية المحافظات غير ملتزمة بشروط السلامة المهنيةوبحسب مديرية الدفاع المدني فان معظم الحرائق التي اندلعت في بغداد وباقي المحافظات سببها عدم الالتزام بتعليمات الدفاع المدني،، مبينة ان اغلب الابنية التي اشتعلت مشيدة من مادة السندويج بنل غير المحمية من الحرائق وتخلو من منظومات الاطفاء الحديثة.