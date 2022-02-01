بالفيديو مواطنون يشيدون بالسلة الغذائية‎‎

التجارة تباشر بتوزيع مفردات السلة الغذائية داخل بغداد والمحافظات ومواطنون يشيدون بتلك الخطوة التي وصفوها بالجيدة والايجابيةاول وجبة من السلة الغذائية في العام الجديد تبدأ بالمناطق الفقيرة اولا..توجيه اطلقته وزارة التجارة لدوائرها المتوزعة في البلاد..التي دعت بدورها الوكلاء لاستلام المفردات الست التي قالت بانها من مناشئ رصينةوعلى عكس البطاقة التموينية السابقة بمفرداتها القليلة والرديئة..يشيد مواطنون بالسلة الغذائية الحالية مطالبين بانتظامها وزيادة مكوناتهاوحدَت هذه السلة بحسب مختصين بالشأن الاقتصادي من ارتفاع اسعار المواد الغذائية التي تفاقمت في الفترات السابقة نتيجة غيابها لكنها عاودت الاستقرار مؤخرا بسبب توفرها وقلة الطلب في السوق على المواد المماثلة لها.