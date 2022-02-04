بالفيديو: تراجع في عدد وفيات كورونا

في الموقف الوبائي، سجلت وزارة الصحة والبيئة 6569 اصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد، و1145 اصابة في بغداد الكرخ، و489 اصابة في الرصافة، و 243 اصابة في مدينة الطب، و1250 اصابة في اقليم كردستان، واعلنت الوزارة تسجيل 7312 حالة شفاء، و21 حالة وفاة.