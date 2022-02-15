بعد أن طرده أخيه... رجل مسن يفترش الارض ببغداد

ناشد احد المسنين بمنطقة بغداد الجديدة الجهات الحكومية المعنية لانتشاله من واقعه المرير، بعد ان بات مشردا نتيجة طرده من منزل عائلته.مشرد بالشوارع رغم تجاوزه الخمسين من عمره لعيبي الذي طرده اخوه من منزل عائلته لاسباب بسيطة التحف الارصفة بعد ان بات بلا مأوى لمدة تجاوزت العشرين عامالعيبي الذي لا يمتلك سوى هذه الفرشة التي تقف حائلا بينه وبين برد الشتاء..يأمل باحتضانه ليكمل ما تبقى من عمره بكرامة ودون مضايقات.ورغم ترك عائلته له، لم يتخل اهالي المنطقة عن هذا المسن الذي لجأ اليهم منذ فترة مناشدين الجهات المعنية بمساندتهم لانتشاله من واقعه المرير.