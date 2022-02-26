الزيارة الرجبية تدخل ذروتها‎‎

حشود الزائرين تواصل المسير صوب مدينة الكاظمية



مواكب خدمية ومفارز طبية على طول الطريق



أكثر من 3 آلاف متطوع للمساعدة في عمليات التفتيش



إجراءات أمنية مشددة وخطة تسير بانسيابية عالية



توقعات بوصول أعداد الزائرين الى 10 ملايين