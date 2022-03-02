بالفيديو: ايزيديات يروين قصصا مؤثرة بعد سيطرة داعش

روت عدد من الناجيات الايزيديات في العراق قصصهن ابان سيطرة تنظيم داعش الارهابي في وقت كشفت فيه جهات مختصة عن عدم وجود تحرك حكومي حقيقي رغم اقرار القانون الخاص بهن داخل قبة البرلمان.انتهاك وظلم وتعذيب هذا ماتعرضت اليه الايزيديات ابان سيطرة تنظيم داعش على محافظة نينوى لتروي بعضهن رحلة معاناة شاقة انتهت بمخيمات للنزوح بسبب انهيار البنية التحتية لمناطقهم.ورغم اقرار قانون الناجيات الايزيديات العام الماضي داخل قبة البرلمان لا يزال كل شئ على وضعه رغم الوعود بالتنفيذ بحسب مختصين.وبحسب احصاءات فان عدد الاسرى الايزيديين انذاك بلغ ستة الاف واربعمئة وسبعة عشر فقد منهم الفان وثمانمئة وسبعة وستون ايزيديا لم يعثر عليهم حتى اللحظة.