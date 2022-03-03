اكثر من 9 اعوام وسامراء تعاني من سوء الخدمات

اكثر من تسعة اعوام مرت ولاتزال مشاريع المجاري في اقضية صلاح الدين تعاني من التلكؤ والاهمال مشاريع للصرف الصحي تحولت مكبا للنفايات بسبب الاهمال والاهالي يطالبون بحلول عاجلة.قضاء بيجي الذي يعد من اغنى مدن العراق كونه يضم اكبر مصافي انتاج النفط باتت شوارع الرئيسية مكباً للنفايات وعطل مشروع الصرف الصحي فيه ومعانات المواطنين تزداد يوماً بعد يوم كذلك الحال في قضاء الشرقاط الذي يسوده الاهمال.رغم الموعد المسبق مع المهندس المقيم على المشروع الا انه رفض التصريح للسومرية واغلق هاتفه النقال واكتفينا باراء ومعانات المواطنين.