فساد وسرقات بالمليارات في نقابة المحامين‎‎

كشف عدد من اعضاء الهيئة العامة في نقابة المحامين عن فساد وهدر بالمليارات داخل النقابة مطالبين القضاء بالتدخل الفوري خاصة بعد التصويت على الموازنات الخاصة بها مؤخرا.حتى نقابة المحامين المفترض بها الوقوف بوجه الفساد يشوبها الفساد بحسب اعضاء الهيئة العامة الذين كشفوا عن سرقات بالمليارات بموازنات النقابة ابرزها عقود انشاء وتجهيز وصيانة لبعض احتياجاتها التي سببت ضياع اموال كبيرة.وصوتت النقابة قبل ساعات من الان على الموازنات السابقة واللاحقة بوقت لايتجاوز النصف ساعة دون حضور العدد القانوني.. ليعد اعضاء التصويت باطلا وخرقا قانونيا يتطلب تدخل القضاء.وبين الفينة والاخرى يشكو العديد من المنتمين لنقابات بمختلف تفرعاتها من سطوة جهات متنفذة على ادارة ملف تلك النقابات..واستغلال سلطتهم من اجل تحقيق مكاسب شخصية تنفع المسؤولين ولاتضر سوى المنتمين.