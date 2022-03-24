نقص حاد في المستشفيات بالديوانية... والأهالي يناشدون‎‎

تشكو محافظة الديوانية من نقص حاد في المستشفيات وعدم توفر الاجهزة التشخيصية الحديثة التي يحتاجها المواطن هناك في وقت يضطر الأهالي الى السفر خارج المحافظة للحصول على العلاج.لعدم وجود مراكز تخصصية للأورام السرطانية في الديوانية، يضطر المرضى للذهاب الى مستشفيات النجف او خارج البلاد لتلقي العلاج، مطالبين بإنشاء مستشفيات ومراكز تخصصية، تتلاءم مع كثافة المراجعين، للمستشفى الوحيد في المحافظة.بحسب المعايير العالمية في الطاقة الاستيعابية لأسرة المرضى، التي تتلاءم مع تزايد النسبة السكانية، فان المحافظة تحتاج الى ألفين وخمسمائة سرير فيما المتوفر لا يتجاوز الالف ومئتي سرير، بالإضافة الى عدم توفر الاجهزة التشخيصية الحديثة في المستشفيات.