جلسة الغد: حُسم الامر والجدل لم يحسم... فهل تعقد؟‎‎

حُسم الامر والجدل لم يحسم الى الان.. التحالف الثلاثي يعلن عن الكتلة الاكثر عددا بعنوان انقاذ الوطن من دون اشراك الاطار التنسيقي الذي اكد بدوره انه الثلث الضامن ومن دونه لن تعقد جلسة انتخابات رئيس الجمهورية.التحشيد النيابي لجلسة يوم السبت المقبل في وتيرة متسارعة، التحالف الثلاثي يعلن عن الكتلة الاكثر عددا بعنوان انقاذ الوطن، كتلة ومع استجابة المستقلين لنداء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ستحقق نصاب الثلثين الذي من خلاله سيمضي مرشح الاغلبية الوطنية بحسب نوابحديث بعض النواب المليءُ بالتفاؤل يتضارب تماما مع حديث نواب عن الاطار التنسيقي استبعد تحقيق جلسة مكتملة النصاب من دون توافق شيعي- شيعي في اشارة الى تحالف انقاذ الوطن الذي راهن على جلسة تحقق الثلثين واكثرالخصمان سيلتقيان يوم السبت المقبل في جلسة البقاء فيها للاقوى عدةً وعددا والى موعدها المعلن .. بعض الكتل النيابية تتحدث عن اريحية الثلثين واخرى تحبس الانفاس ومابين الطرفين حرب المقاعد تشتعل