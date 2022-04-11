الرياح تسقط "بوابة تكريت" ومطالبات بمحاسبة المقصرين‎‎

بوابة تكريت تسجد في رمضان، كلمات اطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تهكما، إثر عاصفة كشفت عن ملفات الفساد في محافظة صلاح الدين، ففشل المشاريع الخدمية كاد ان ينهي حياة افراد القوات الامنية المتواجدين في سيطرة الاقواس شمال تكريت، والتي لم يمضِ شهر على انجازها لكنها لم تدم طويلاً.لم تمض سوى اربع وعشرين ساعة على استحداث قسم الجودة في المحافظة حتى انهارت تلك البوابة التي كشفت حجم الفساد في المشاريع الخدمية، الأمر الذي يضع اكثر من علامة استفهام على ادارة المحافظة وتخطيطها في العمل، وهل كان عملها طوال الفترة الماضية من دون جودة،،مليار ونصف المليار دينار ذهبت ادراج الرياح .. تلك الرياح التي كشفت عن زيف المشاريع، في محافظة تصدرت المحافظات العراقية بحجم الفساد، بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية.