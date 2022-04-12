رمضان في مخيّمات النازحين: ظروف مأساوية‎‎

تستقبل الاف الأسر النازحة تاسع رمضان في المخيمات وسط ظروف انسانية مأساوية , اذ يشكو النازحون من الاهمال الحكومي وردائة مسكنهم , في وقت تؤكد منظمات اغاثية ان مجمل العائلات في المخيمات هي في صراع مستمر للحصول على الغذاءأكثر من مئتين وخمسين ألف نازح يعيشون في المخيمات بعد ان خسروا بيوتهم وأملاكهم وكل حقوقهم هناك .. وتستقبل العائلات المهجرة تاسع رمضان في مخيمات النزوح وسط ظروف إنسانية سيئة .. يقضون ايامهم العجاف بين حنين العودة الى الديار والمعاناة في المخيم.وتقتات هذه العائلات على المواد الغذائية والمساعدات التي ترسلها المنظمات الإنسانية .. اذ تسعى هذه المنظمات إلى تلبية احتياجات الاسر النازحة خلال شهر رمضان .. في وقت يعمل الشباب النازحين في المعامل والمصانع أو في المحلات البسيطة ومراكز التسوق باحثين ع لقمة العيش .وعن اسباب استمرار النزوح يؤكد معنيون ان غالبية الموجودين في المخيمات غدت منازلهم ركاما بسبب القصف والمعارك المتبادلة بين التنظيم الارهابي والقوات الأمنية ابان سيطرة داعش الارهابي على مناطقهم عام الفين واربعة عشر ..ويشكو الموجودين في هذه المخيمات من نوعية المساكن التي لا تقيهم من البرد أو الحر، إضافة إلى حرمان معظم الأطفال من التعليم بسبب الفقر، وفقدان الوثائق الثبوتية .. فضلا عن دور الجهات الحكومية الذي وصف بالضعيف تجاه الاوضاع المأساوية التي يعيشها النازحون.. اذ يطالب الاهالي في المخيمات بتوفير البيئة الآمنة لهم وتحسين الواقع المعيشي والخدمي.وتؤكد منظمات اغاثية أن مجمل العائلات النازحة في مخيمات الإيواء هي في صراع مستمر من أجل توفير متطلبات المعيشة بالدرجة الأساس، وان المشكلة تكمن في عدم وجود حلول تلوح الأفق، وهذا يزيد معاناتهم .