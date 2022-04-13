بعد العاصفة الترابية... مطالبات بتنفيذ الحزام الاخضر‎‎

مع تكرار العواصف الترابية التي تضرب بغداد وأنحاء اخرى من البلاد، يطالب مواطنون بضرورة وضع حلول تضمن الحد من ظاهرة التصحر وتنفيذ الحزام الاخضر.هذا المشهد المغبر صار متكررا في بغداد ومحافظات أخرى،، عواصف ترابية اسباب حصولها يشار لها بصورة دائمة لكن من دون عمل على أرض الواقع يحد منها.يقول اغلب المواطنين ان تجريف الاراضي الزراعية، فضلا عن إهمال الزراعة ادى الى زيادة التصحر وهو ما يسفر عنه بطبيعة الحال تكرار العواصف الترابية التي تضرب البلاد.وتطالب الاوساط الشعبية بضرورة تنفيذ مشروع الحزام الاخضر والعمل على توفير مصدات الاتربة التي باتت تشكل تهديداً لصحة شريحة واسعة من المواطنين.